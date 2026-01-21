بسلم هيدروليكي وفرق طبية متخصصة، تمكنت منظومة العمل المشترك بالإسكندرية من إنقاذ طائر "بومة" كان عالقًا بجدار عقار في منطقة العطارين بحي وسط، بعد كسر جناحه وعجزه عن الطيران.

لم يكن مجرد طائر عالق بالنسبة له، بل روح تستحق الحياة، بفضل وعي مواطن سكندري، تحولت منطقة العطارين إلى خلية نحل، إن جرى تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية وإدارة مرور الإسكندرية، لتنفيذ عملية الإنقاذ باستخدام المعدات المتخصصة.

وبعد الانتهاء من عملية الإنقاذ، تم معاينة طائر البومة، وتبين أن حالته الصحية جيدة مع وجود إصابة بسيطة بأحد جناحيه، ولذا سلمته قوات الحماية المدنية إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لتلقي العلاج وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة، لحين تمام شفائه لإعادة إطلاقه إلي بيئته الطبيعية بعد استعادة قدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

لم تكن عملية الإنقاذ إنسانية فحسب، بل كانت دفاعاً عن "التوازن البيئي" وحمايةً لمقومات الزراعة الطبيعية التي يوفرها هذا الطائر مجاناً للإنسان، ووفقا لبيان صادر عن وزارة البيئة، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن طائر البومة من الطيور ذات الأهمية البيئية الكبيرة، لما له من دور حيوي في الحفاظ على توازن النظم البيئية.

وأشارت الوزيرة في بيان إلى أن هذا الطائر، يتغذى على القوارض والفئران والحشرات الصغيرة، مما يسهم في السيطرة على أعدادها ومنع انتشارها بشكل غير متوازن، كما يساعد في حماية المحاصيل الزراعية بشكل طبيعي دون الحاجة إلى المبيدات الكيميائية الضارة بالبيئة.

وفي بيانها، أشادت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بالمواطن الذي أبلغ عن الطائر، مشيرة إلى أن هذا يعكس الوعي البيئي بأهمية الثروات الطبيعية، ويؤكد نجاح برامج الوزارة في نشر الوعي بأهمية دور المواطن في حماية البيئة وخلق قنوات تواصل فعالة من أجل صون التنوع البيولوجي.

ودعت وزيرة البيئة، المواطنين إلى المشاركة في حماية الكائنات المهددة بالانقراض، والحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية، من خلال الإبلاغ عن مخاطر تهدد الحياة البرية من خلال التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01222693333، موضحة أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود الدولة في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي.