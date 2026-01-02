فريق طبي بمستشفى دكرنس العام ينقذ طفلًا من تهشم كامل بالوجه -صور

فريق طبي بمستشفى دكرنس العام ينقذ طفلًا من تهشم كا

الدقهلية ـ رامي محمود:

نجح فريق طبي بمستشفى دكرنس العام التابع محافظة الدقهلية، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، عقب تعرضه لحادث مروري عنيف أدى إلى تهشم كامل ومتشعب بعظام الوجه والفكين.

ووصل الطفل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة مصحوبة بنزيف حاد وعلامات لاستنشاق الدم، وجرى إعلان الطوارئ ونقله إلى غرفة العمليات، والتعامل مع الحالة بشكل عاجل للسيطرة على النزيف وتأمين مجرى التنفس وتثبيت الكسور بصورة مبدئية، ما ساهم في استقرار حالته الصحية.

وعقب استقرار العلامات الحيوية، خضع المريض لتدخل جراحي دقيق لإعادة بناء عظام الوجه والفكين، استمر لعدة ساعات، تم خلاله استخدام شرائح ومسامير من التيتانيوم لإعادة التكوين التشريحي للفك، مع مراعاة الجوانب الوظيفية والتجميلية، والحفاظ على فروع العصب الوجهي دون حدوث مضاعفات.

وشارك في إجراء الجراحة الدكتور أحمد معتمد عامر، استشاري جراحة الوجه والفكين والجمجمة، وتولى التخدير الدكتور محمد محمود عربان، بمشاركة فريق تمريض العمليات أسماء محمود إبراهيم، وجيهان أحمد السعيد، وفني التخدير محمد خالد اليماني، وفني الأجهزة الطبية أميرة أحمد حسين، وتحت إشراف تمريض العمليات منى محمود محمود، وسميرة راضي سرحان، ونسمة بحيري عبد الفتاح.

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن شكره وتقديره للفريق الطبي والتمريضي والفني بمستشفى دكرنس العام، مثمنًا الجهد المبذول والتعامل المهني مع واحدة من الحالات الجراحية الدقيقة، ومؤكدًا استمرار دعم الفرق الطبية لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.