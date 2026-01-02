العريش- (أ ش أ)

طالبت الممثلة والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقًا، أنجلينا جولي، بإيصال مزيد من المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أهالي غزة تواجه معاناة شديدة ومأساة إنسانية.

جاء ذلك خلال تفقدها معبر رفح البري، برفقة وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، في حضور محافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور خالد مجاور، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة سابقاً، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشارت أنجلينا جولي، إلى أن زيارتها إلى معبر رفح البري تأتي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وجهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاور، إن معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري، ولم يتم إغلاقه منذ السابع من يناير 2023، مشيراً إلى قيام إسرائيل بإغلاقه من الجانب الآخر.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة المصرية على أهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.