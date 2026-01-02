إعلان

أنجلينا جولي تطالب بإيصال مزيد من المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة (صور)

كتب : مصراوي

03:01 م 02/01/2026 تعديل في 03:35 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أنجلينا جولي خلال زيارتها اليوم لمعبر رفح (4)
  • عرض 7 صورة
    أنجلينا جولي خلال زيارتها اليوم لمعبر رفح (5)
  • عرض 7 صورة
    أنجلينا جولي خلال زيارتها اليوم لمعبر رفح (6)
  • عرض 7 صورة
    أنجلينا جولي خلال زيارتها اليوم لمعبر رفح (2)
  • عرض 7 صورة
    أنجلينا جولي خلال زيارتها اليوم لمعبر رفح (7)
  • عرض 7 صورة
    أنجلينا جولي خلال زيارتها اليوم لمعبر رفح (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

العريش- (أ ش أ)

طالبت الممثلة والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقًا، أنجلينا جولي، بإيصال مزيد من المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أهالي غزة تواجه معاناة شديدة ومأساة إنسانية.

جاء ذلك خلال تفقدها معبر رفح البري، برفقة وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، في حضور محافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور خالد مجاور، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة سابقاً، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشارت أنجلينا جولي، إلى أن زيارتها إلى معبر رفح البري تأتي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وجهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاور، إن معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري، ولم يتم إغلاقه منذ السابع من يناير 2023، مشيراً إلى قيام إسرائيل بإغلاقه من الجانب الآخر.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة المصرية على أهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنجلينا جولي قطاع غزة الفلسطينيين خالد مجاور محافظ شمال سيناء نبيلة مكرم عبيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون برفع القيود عن مساعدات غزة فوراً