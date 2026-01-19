إعلان

مصرع سيدة سقطت من الطابق الرابع بأحد العقارات في السادات

كتب : أحمد الباهي

01:49 م 19/01/2026

جثة - أرشيفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع داخل أحد العقارات بحي النور في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وفق ما أفادت الأجهزة الأمنية التي حررت محضر الواقعة.

وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا يفيد بسقوط السيدة من ارتفاع بالطابق الرابع، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للمعاينة والفحص.

وكشفت المعاينة أن السيدة تُدعى "مروة أ"، تبلغ من العمر 40 عامًا، وسقطت من الطابق الرابع، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى السادات المركزي، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان أسبابها، وتبين لاحقًا عدم وجود شبهة جنائية وأن الحادث وقع عن طريق الخطأ.

مصرع سيدة مدينة السادات محافظة المنوفية الأجهزة الأمنية

