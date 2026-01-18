رسالة طمأنة من تعليم المنوفية لطلاب الإعدادية بعد شكاوى امتحان العربي

المنوفية- أحمد الباهي:

وجّه الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، رسالة طمأنة لأولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، عبر موقع مصراوي، مؤكدًا أن الامتحانات تُدار بمنتهى الحرص على مصلحة الطلاب، وأن أعمال التصحيح ستراعي أي صعوبات واجهت الطلاب خلال الامتحانات الماضية.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات لمصراوي، إن على أولياء الأمور تنبيه أبنائهم بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة إلى اللجان نهائيًا، تنفيذًا للتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وحتى لا يتعرض أي طالب للمساءلة أو إلغاء الامتحان.

وأوضح أن ما أثير من شكاوى بشأن امتحان اللغة العربية بالأمس جرى التعامل معه بشكل فوري، لافتًا إلى أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرر إلغاء درجات الأسئلة التي شابها خلل في الصياغة، مع إعادة توزيع درجاتها على باقي أسئلة الامتحان، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص الكامل على حقوق الطلاب، مشددًا على أن لجان التصحيح ستراعي أي ملاحظات أو مشكلات واجهت الطلاب، مؤكدًا أن المصححين في النهاية آباء وأولياء أمور، ويضعون مصلحة الطالب نصب أعينهم أثناء أعمال التصحيح.

ودعا الطلاب إلى الاطمئنان ومتابعة امتحاناتهم بشكل طبيعي دون قلق، مؤكدًا أن أي ظروف استثنائية سيتم التعامل معها بما يضمن تكافؤ الفرص.

ويُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بدأت الخميس الماضي بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الفنية، ثم أدى الطلاب السبت امتحاني اللغة العربية والحاسب الآلي، فيما أدى الطلاب اليوم امتحاني الدراسات الاجتماعية والجبر، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات بالمديرية.