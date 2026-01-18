ضحية لقمة العيش.. مصرع شاب من قنا في حادث مروري بطريق الضبعة

اتشحت قرية زليتم التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا بالسواد، عقب وفاة الشاب محمد حمدي تهامي، الشهير بـ«محمد القط»، إثر حادث مروري أليم وقع على طريق الضبعة، أثناء عودته من عمله.

وأوضح أحد أهالي القرية أن الشاب خرج في سعيه اليومي لكسب لقمة العيش، قبل أن يفاجئه الحادث، ليلقى ربه في طريق الكد والعمل، ما خلّف حالة من الحزن العميق بين أسرته وأقربائه وأبناء قريته.

وأشار الأهالي إلى أن الفقيد كان معروفًا بحسن الخلق والسيرة الطيبة، مؤكدين أن خبر وفاته شكّل صدمة كبيرة داخل القرية، فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، امتلأ بالدعوات له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.