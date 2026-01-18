إعلان

قرار عاجل من محافظ المنوفية بشأن رئيس لجنة ضبط متلبسا بمحاولة تسريب الامتحانات

كتب : أحمد الباهي

02:15 م 18/01/2026

اللواء إبراهيم أبو ليمون

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، استبعاد رئيس لجنة امتحانات بإحدى لجان الشهادة الإعدادية، ومنعه من الاشتراك في أعمال الامتحانات والمراقبة لمدة خمس سنوات، مع إحالته للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية محاولته تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتعامل بحسم كامل مع أي تجاوزات تمس نزاهة الامتحانات، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان سير العملية الامتحانية في أجواء من الانضباط والشفافية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية رصدت الواقعة أثناء متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، وضُبط رئيس اللجنة فور اكتشاف محاولة التسريب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحانات تسير بشكل منتظم في باقي اللجان على مستوى المحافظة، وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية، وتنسيق كامل مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مخالفات.

ويُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية انطلقت يوم الخميس الماضي بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الفنية، تلاها يوم السبت امتحانا اللغة العربية والحاسب الآلي، فيما أدى الطلاب اليوم امتحاني الدراسات الاجتماعية والجبر.

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس لجنة تسريب الامتحانات

