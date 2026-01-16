إعلان

"كانت بتشتري علاج".. مصرع سيدة دهسًا أسفل ميكروباص بالإسكندرية

كتب : محمد عامر

03:37 م 16/01/2026

اسعاف أرشيفية

الإسكندرية - محمد عامر:

لقيت سيدة مسنة مصرعها متأثرة بإصابتها بكسور وجروح متعددة، بعدما دهستها سيارة ميكروباص صغير الحجم أثناء عبورها طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي الدولي.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث سير بالكيلو 26 بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، ووجود سيدة مصابة.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أنه أثناء عبور المدعوة "طيبة م. ك. أ" الطريق المشار إليه لتحضر دواء لزوجها، صدمتها سيارة ميكروباص صغير الحجم "توناية" رقم د ب ق 2571.

أسفر الحادث عن إصابتها بجروح وكسور متعددة في مختلف أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مديرية أمن الإسكندرية مصرع سيدة دهسًا أسفل ميكروباص النيابة العامة مستشفى العامرية العام

