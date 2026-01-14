إعلان

محافظ الوادي الجديد يعلن تخفيض أسعار الأفدنة بقرية الخرطوم لدعم الشباب المنتفعين

كتب : محمد الباريسي

02:44 م 14/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تخفيض القيمة الإيجارية لمشروع آبار الشباب بقرية الخرطوم، تسهيلًا على الشباب المنتفعين.

وأوضح المحافظ أن سعر الفدان في بئري (1 و2) تم تخفيضه من 6 آلاف إلى 4 آلاف جنيه للفدان، بينما بئر (3 المخصص للمساكن) تم تخفيضه من 4 آلاف إلى 3 آلاف جنيه للفدان. كما منح المنتفعون مهلة لاستصلاح الأرض والزراعة حتى يوليو القادم، يتم بعدها منح إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة عام في حال زراعة المساحة بالكامل، مع فسخ التعاقد في حال بيع الأرض.

وأشار الزملوط إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على حل مشاكل صغار المزارعين والمنتفعين والمستثمرين، لضمان تشغيل المشروعات الزراعية المتوقفة، من خلال تسهيل عمليات سداد المستحقات المالية ووضع ضوابط، إلى جانب تخفيض أسعار إيجار الأراضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد محمد الزملوط قرية الخرطوم مشروع آبار الشباب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
رياضة محلية

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
أخبار مصر

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
أخبار المحافظات

«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور