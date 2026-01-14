أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تخفيض القيمة الإيجارية لمشروع آبار الشباب بقرية الخرطوم، تسهيلًا على الشباب المنتفعين.

وأوضح المحافظ أن سعر الفدان في بئري (1 و2) تم تخفيضه من 6 آلاف إلى 4 آلاف جنيه للفدان، بينما بئر (3 المخصص للمساكن) تم تخفيضه من 4 آلاف إلى 3 آلاف جنيه للفدان. كما منح المنتفعون مهلة لاستصلاح الأرض والزراعة حتى يوليو القادم، يتم بعدها منح إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة عام في حال زراعة المساحة بالكامل، مع فسخ التعاقد في حال بيع الأرض.

وأشار الزملوط إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على حل مشاكل صغار المزارعين والمنتفعين والمستثمرين، لضمان تشغيل المشروعات الزراعية المتوقفة، من خلال تسهيل عمليات سداد المستحقات المالية ووضع ضوابط، إلى جانب تخفيض أسعار إيجار الأراضي.