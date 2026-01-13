إعلان

جامعة عين شمس تطلق برنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA)

كتب : عمر صبري

12:30 م 13/01/2026

جامعة عين شمس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تقديم برنامج متميز في مجال الإدارة المصرفية، حيث يأتي برنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) كواحد من أفضل البرامج التي تطرحها كلية التجارة، حيث تم تصميمه لإعداد كوادر متخصصة قادرة على قيادة القطاع المصرفي والمالي بكفاءة عالية.

وقال الدكتور فريد محرم، إن البرنامج يهدف إلى تزويد الدارسين بالمعرفة النظرية المتعمقة والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع التحديات المعاصرة في الصناعة المصرفية، بما في ذلك التحول الرقمي، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، والابتكار في الخدمات المالية.

وأكد بأن البرنامج يوفر بيئة تعليمية غنية تشجع على التفكير النقدي واتخاذ القرارات الاستراتيجية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية التي تمكن الخريجين من الإسهام الفعال في تطوير المؤسسات المالية.

كما يتميز البرنامج بهيئة تدريسية متميزة من الخبراء الأكاديميين والممارسين المحترفين في مجال البنوك والتمويل.

وأكدت كلية التجارة جامعة عين شمس من خلال هذا البرنامج على التزامها بالتميز الأكاديمي وخدمة المجتمع، ودورها الريادي في إعداد قادة المستقبل الذين يسهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. حلقات الذكر والتواشيح تجذب الزوار اليوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة عين شمس كلية التجارة برنامج الماجستير المهني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تسبب في إلغاء الامتحانات.. السيطرة على حريق معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية
أخبار المحافظات

تسبب في إلغاء الامتحانات.. السيطرة على حريق معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
رياضة محلية

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟.. أستاذ الفقه بالأزهر يجيب
أخبار

كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟.. أستاذ الفقه بالأزهر يجيب
خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
زووم

خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
الوزراء السابقون السبب.. اشتعال المنافسة بشأن انتخابات لجان "النواب"
أخبار مصر

الوزراء السابقون السبب.. اشتعال المنافسة بشأن انتخابات لجان "النواب"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون