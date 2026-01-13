جامعة عين شمس تطلق برنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA)

كشفت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تقديم برنامج متميز في مجال الإدارة المصرفية، حيث يأتي برنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) كواحد من أفضل البرامج التي تطرحها كلية التجارة، حيث تم تصميمه لإعداد كوادر متخصصة قادرة على قيادة القطاع المصرفي والمالي بكفاءة عالية.

وقال الدكتور فريد محرم، إن البرنامج يهدف إلى تزويد الدارسين بالمعرفة النظرية المتعمقة والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع التحديات المعاصرة في الصناعة المصرفية، بما في ذلك التحول الرقمي، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، والابتكار في الخدمات المالية.

وأكد بأن البرنامج يوفر بيئة تعليمية غنية تشجع على التفكير النقدي واتخاذ القرارات الاستراتيجية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية التي تمكن الخريجين من الإسهام الفعال في تطوير المؤسسات المالية.

كما يتميز البرنامج بهيئة تدريسية متميزة من الخبراء الأكاديميين والممارسين المحترفين في مجال البنوك والتمويل.

وأكدت كلية التجارة جامعة عين شمس من خلال هذا البرنامج على التزامها بالتميز الأكاديمي وخدمة المجتمع، ودورها الريادي في إعداد قادة المستقبل الذين يسهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

