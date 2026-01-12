إعلان

تغريم تاجر 152 ألف جنيه.. بيع طن سكر وزيت تموين بالسوق السوداء

كتب : إسلام عمار

08:35 م 12/01/2026

الدكتور عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ

كشفت حملة تموينية مكبرة في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن تورط صاحب مشروع تجاري مخصص لصرف المقررات التموينية بمدينة مطوبس في التصرف في كميات ضخمة من السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وهو ما استوجب فرض فروق أسعار عليه بلغت 152 ألفًا و73 جنيهًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كغرامة مالية مستحقة عن المخالفات المضبوطة.

طن سكر وزيت

وأوضح الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن الفحص الدقيق ومقارنة الأرصدة الفعلية بما تم صرفه عبر ماكينة السلع الغذائية أثبت عجزًا وتصرفًا في طن و334 كيلوجرامًا من السكر التمويني، و1213 زجاجة زيت زنة 800 جرام، بالإضافة إلى 515 قطعة بسكويت، و1125 كيس مكرونة، و60 علبة جبن، حيث تبين بيع هذه الكميات في السوق السوداء بهدف التربح غير المشروع.

لجنة موسعة

وكانت اللجنة التي ترأسها عوض فوزي، رئيس شؤون التموين بإدارة مطوبس، قد ضمت في عضويتها ناصر الرفاعي وعلاء الدين خلف مفتشي الوزارة، ورامي وجيه من الشركة القابضة، ومصطفى حامد من الشركة العامة لتجارة الجملة، وسهام أبوزيد من المديرية، وسعد محفوظ مدير إدارة تموين مطوبس.

أسفرت أعمال اللجنة عن تحرير المحضر رقم 822 لسنة 2026 جنح مركز شرطة مطوبس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

