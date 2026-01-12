لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية بمحور "أبو ذكري" للصيانة| تعرف عليها

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بمحور "أبو ذكري"، وهو الإجراء الذي استدعى تطبيق تحويلات مرورية عاجلة تستمر لمدة 10 أيام، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان استدامة كفاءة المحور والحفاظ على السلامة العامة لكافة مستخدمي الطريق خلال الفترة المقبلة.

مسار التحويلة

وتقرر تحويل الحركة من الطريق الرئيسي إلى "الطريق الداعم" لمسافة تمتد إلى 3 كيلومترات في الاتجاه القادم من الطريق الساحلي نحو الإسكندرية، حيث تبدأ نقطة التحويل من المخرج الرئيسي لمنطقة "بشاير الخير" قبل منطقة الأعمال بمسافة 500 متر، على أن تعود المركبات مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي عبر المدخل الرئيسي بعد تجاوز منطقة الأعمال، لضمان تدفق الحركة المرورية بمرونة تامة طوال فترة التنفيذ.

تعليمات للسائقين

وكثفت الجهات المعنية من تواجد الخدمات المرورية بموقع العمل على مدار الساعة لتسهيل الحركة، مع تزويد المنطقة بكافة العلامات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة الليلية الكافية.

وناشدت المحافظة قائدي المركبات ضرورة الالتزام التام بالسرعات المقررة واتباع التعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية في منطقة التحويلات، وذلك لضمان سلامتهم وتجنب حدوث أي تكدسات مرورية.