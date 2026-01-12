

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهدت إحدى قرى مركز قوص بمحافظة قنا، واقعة مأساوية صادمة، بعد وفاة فتاة قاصر تدعى "س.ح" 17 عامًا، ، وسط اتهامات لوالدها "ع. م" بتعذيبها وتجويعها واحتجازها داخل غرفة مغلقة لأكثر من عام، بدعوى "تربيتها ومتابعتها"، بحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية.

بحسب مصادر أمنية وطبية، توجه الأب إلى الوحدة الصحية بالقرية مصطحبًا جثمان ابنته، مطالبًا باستخراج تصريح دفن، إلا أن الطبيب المعالج اشتبه في وجود شبهة جنائية لظهور علامات هزال غير طبيعية على الجثمان، ورفض التصريح بالدفن، موجّهًا الحالة إلى مستشفى قوص المركزي.

خلال الفحص الطبي بالمستشفى، تزايدت الشكوك بعد إبلاغ الأب أن عمر الفتاة 17 عامًا، في حين بدت ملامحها وحالتها الجسدية أقرب لكبار السن، ما دفع الأطباء لإخطار الأجهزة الأمنية على الفور.

انتقلت قوة من الشرطة إلى المستشفى، إذ جرى التحفظ على الأب، واستدعاء الطب الشرعي، الذي كشف عن مؤشرات خطيرة، من بينها آثار جوع شديد وعفونة بالبطن، بالإضافة إلى هزال وجفاف تامين، فضلًا عن إصابات بفروة الرأس، بما يعزز وجود شبهة جنائية قوية في الوفاة.

كشفت التحقيقات، أن المتهم كان قد طلق والدة الفتاة "ن. ع" منذ سنوات، وأن القاصر تنقلت بين أكثر من مسكن نتيجة خلافات أسرية وقضايا حضانة متكررة.

كما تبين أن الفتاة سبق أن حررت محضرًا ضد والدها تتهمه فيه بالاعتداء عليها وتقييدها، وصدر حكم بحبسه قبل أن تتنازل لاحقًا.

أفادت مصادر مطلعة، أن المتهم شدد من رقابته على ابنته، وطلب إخضاعها لكشف طبي بدافع الشك، وأثبتت التقارير الطبية سلامتها، قبل أن يستعيد حضانتها مرة أخرى.

إلا أن شهودًا من أسرة الأم أكدوا، أن الفتاة تعرضت لاحقًا للاحتجاز والتقييد داخل غرفة مغلقة، وحُرمت من الطعام والشراب لفترات طويلة، حتى تدهورت حالتها الصحية بشكل كامل.

خلال مواجهات التحقيق، أقرت زوجة المتهم "م. س" بعلمها بتعرض الفتاة للاحتجاز والتعذيب، فيما أدلى أبناء المتهم القُصّر، بحسب المصادر، بإفادات تؤكد معرفتهم بما كان يحدث داخل المنزل.

أشارت أسرة الأم إلى محاولات متكررة للتواصل مع القاصر للاطمئنان عليها، إلا أن الأب كان يتنصل ويزعم أنها تقيم لدى أحد الأقارب، حتى فوجئوا بنبأ وفاتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت نيابة قوص التحقيقات، إذ قررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بشكل رسمي، مع استمرار استجواب المتهم وكل من يثبت تورطه في القضية، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة.