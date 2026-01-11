إعلان

بأنبوبة غاز وأسلحة بيضاء.. نهاية استعراض البلطجة في مقهى الدير بالقليوبية

كتب : مختار صالح

07:18 م 11/01/2026

استعراض البلطجة في مقهى الدير بالقليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في مشهد بدا وكأنه مقتبس من أفلام الأكشن العنيفة، استيقظ أهالي قرية "الدير" التابعة لمركز طوخ على وقع ضجيج محركات دراجات نارية، لم تكن تحمل ركاباً عاديين، بل كانت تحمل "فرقة رعب" مدججة بالأسلحة البيضاء، والأخطر من ذلك؛ "أنبوبة غاز" استُخدمت كقنبلة موقوتة لترويع المواطنين. اليوم، وضع القضاء كلمة النهاية لهذا الاستعراض الإجرامي بأحكام رادعة أعادت الانضباط للشارع القليوبي.

- فيديو اقتحام المقهى

بدأت الفاجعة بمقطع فيديو "صادم" غزا منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أربعة أشخاص وهم يقتحمون مقهى شعبياً بالدراجات النارية. لم يكتفِ الجناة بالصراخ أو التهديد الشفهي، بل استخدموا أسلحة بيضاء وأسطوانة بوتاجاز لإثارة الذعر بين الرواد الجالسين، وذلك على خلفية خلافات سابقة مع صاحب المقهى. ورغم أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات، إلا أن "زلزال الخوف" الذي سببه المتهمون كان كافياً لتحريك أجهزة الأمن فوراً.

- ضبط المتهمين

بإشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، تحركت فرق التحريات لفك شفرة الفيديو. وخلال وقت قياسي، تم تحديد هوية "فرسان البلطجة" الأربعة وضبطهم. وكشفت التحقيقات أن من بين المشاركين في إثارة الفوضى طفل قاصر يدعى "ياسين"، استُخدم في وقائع البلطجة وحيازة السلاح، مما أعطى القضية بُعداً قانونياً مزدوجاً.

- حكم المحكمة بشأن المتهمين

بعد تداول أوراق القضية، أصدرت محكمة جنح طوخ حكمها الحاسم بـ السجن المشدد لمدة عامين للمتهمين الأربعة، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة (عامين آخرين)، لضمان عدم عودتهم لممارسة أعمال البلطجة مرة أخرى.

أما فيما يخص الجانب القانوني الخاص بالطفل "ياسين"، فقد طبقت محكمة جنح أحداث بنها روح القانون، وقررت إيداعه بدار رعاية الأحداث إيداعاً مفتوحاً، كإجراء تقويمي وقانوني يهدف إلى فصله عن بيئة الإجرام وإعادة تأهيله، بعيداً عن أحكام الجنايات العادية نظراً لصغر سنه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنح طوخ استعراض البلطجة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران