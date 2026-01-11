إعلان

تداول 23 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

11:53 ص 11/01/2026

ميناء سفاجا

السويس- حسام الدين أحمد

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 23000 طن بضائع و1400 شاحنة و89 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و736 شاحنة و61 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع و664 شاحنة و28 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهي Alcudia Express، وPoseidon Express، وPan LiLi، والحرية، بينما تغادر ثلاث سفن وهي PELAGOS Express، وأمل، والرياض.

فيما غادر الميناء بالأمس خمس سفن وهي Alcudia Express، وPoseidon Express، وGREAN HAN، وPan LiLi، والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و389 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: أور، والحسينوسينا كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 2300 راكب.

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا حاويات بضائع

