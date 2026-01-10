إعلان

السجن 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:52 م 10/01/2026

السجن 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بشبر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم عامل مبلغًا ماليًا قدره 200,000 جنيه، بعد إدانته بالاتجار في جوهر مخدر من نوع «إندازول كاريوكاميد»، وحيازة سلاح أبيض (مطواة) دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وبأمانة سر إيهاب سليمان.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهم "محمد ر ع ع"، البالغ من العمر 26 عامًا، ويعمل عاملًا، ومقيم بمنطقة رح أبناء الشرقية من شارع عبد الوهاب بطاح – منشية عبد المنعم رياض – أول شبرا الخيمة، إلى المحاكمة الجنائية، في القضية رقم 14026 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3104 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وجاء بأمر الإحالة أنه في يوم 28 / 7 / 2025، وبدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز المتهم جوهرًا مخدرًا من نوع «إندازول كاريوكاميد»، وكان ذلك بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم حاز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة)، بالمخالفة لأحكام القانون.

محكمة جنايات شبرا الخيمة مخدر إندازول كاريوكاميد قسم شرطة أول شبرا الخيمة

