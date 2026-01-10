هشم رأسه وألقاه بالترعة.. تاجر خردة يقتل شقيقه بمساعدة صديقه بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت أجهزة الأمن بالبحيرة، بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث أبو المطامير، لغز العثور على جثة عاطل مكبل اليدين ومهشّم الرأس، طافية بمياه ترعة الناصر بدائرة مركز أبو المطامير.

وتبين أن شقيق المجني عليه، وهو "تاجر خردة"، استعان بصديق له مقابل مبلغ مالي لاستدراج شقيقه والتعدي عليه بماسورة حديدية، ثم تكبيل يديه وإلقاء الجثمان بالمجرى المائي بعد تجريده من متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.

كان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، بعثور الأهالي على جثة طافية بمياه ترعة الناصر أمام قرية نجع السلطان.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وجرى انتشال جثة مجهولة مكبلة اليدين من الخلف، وبمناظرتها تبين وجود جرحين بالرأس، ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي

توصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليه، ويدعى "تامر جمعة عبد المولى العطار" 37 عامًا، عاطل، ومقيم كوم تروجي، وله محل إقامة آخر بمدينة الحمام بمطروح، وسبق اتهامه في قضايا سرقة وضرب.

كما كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقه "عبد المولى جمعة عبد المولى" ٤٧ عامًا، تاجر خردة، وصديقه "محمد السيد عباس" ٣٥ عامًا، عامل، مقيم قرية الناصر.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، حيث أقر شقيق المجني عليه بعزمه التخلص منه لسوء سلوكه وافتعاله المشكلات مع الجيران.

وأضاف أنه استعان بصديقه مقابل ٤ آلاف جنيه، وقاما فجر الأول من يناير باستدراج المجني عليه من محل إقامته بنجع الداووشي بالحمام، بزعم شراء دراجات مسروقة من منطقة جناكليس.

وعقب وصولهم لطريق جناكليس الموازى لترعة الناصر، باغته المتهم الأول بالضرب بماسورة حديدية على رأسه، بينما اعتدى الثاني عليه بحجر، ثم كبّلا يديه من الخلف وألقيا الجثمان بالترعة بعد سرقة هاتفه الذي قام المتهم الأول ببيعه، وجرى ضبطه لاحقًا.

ضبطت الأجهزة الأمنية الماسورة الحديدية والسيارة المستخدمة في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسهما على ذمة القضية.