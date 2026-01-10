إعلان

ضبط 10 أطنان سكر مدعم قبل تهريبها خارج المنظومة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:54 م 10/01/2026

مديرية تموين قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أحبطت مديرية التموين بمحافظة قنا محاولة التصرف في كمية قدرها 10 أطنان من السكر التمويني المدعم قبل بيعها خارج المنظومة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشُنت الحملات بقيادة محمد أبو المجد، رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، وبمشاركة محمود صلاح، مفتش الرقابة التموينية، وإبراهيم عسران، مفتش إدارة تموين أبو تشت، لمراجعة حركة الصادر والوارد وجرد العهد بفروع شركات الجملة.

أسفرت أعمال المتابعة والجرد داخل أحد فروع الجملة بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبو تشت عن اكتشاف عجز قدره 10 أطنان من السكر التمويني المدعم، حيث تبين قيام أمين عهدة الفرع بالاستيلاء على الكمية وتجميعها بهدف التصرف فيها وبيعها خارج المنظومة التموينية، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

على الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة بجميع مراكز المحافظة لضبط منظومة تداول السلع والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الرقابة التموينية ستستمر بكل حزم، وأن أي مخالف سيتم التعامل معه وفقًا للقانون، ضمن خطة شاملة لإحكام السيطرة على الأسواق وضمان استقرار السلع الأساسية ووصولها إلى مستحقيها.

