الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك أخبارًا جيدة مع الموازنة الجديدة لصالح مصر واقتصادها ومواطنيها، قائلاً: "كل مساحة مالية نقدر خلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات التي تهم الناس".

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "الاستقرار المالي في مصر والنمو الاقتصادي المستدام"، أدارها الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من رؤساء الجامعات والأساتذة والشباب.

وأضاف الوزير: "اقتصادنا يتحسن، وسياستنا المالية ستظل متوازنة وواسعة الأفق، وسنعمل على جعلها أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تقديم التسهيلات دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين.

وأوضح "كجوك" أن الوزارة تهدف إلى زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير وتوفر العمالة المؤهلة.

وأشار إلى أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار دولار إلى نحو 5 مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات الشباب المصري، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير أن مصر تستهدف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، موضحًا أن مبادرة التسهيلات مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.

وتابع وزير المالية: "نستهدف أن يكون التصدير السلعي والخدمي المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري، وكلما زادت صادراتنا، زادت قدرتنا على تحسين أوضاع المواطنين".

ولفت "كجوك" إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الدولة ستظل داعمة له ليصبح أكثر قدرة على المنافسة والنمو، والعمل على تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطنين عبر أكبر قدر من المرونة والتسهيل.