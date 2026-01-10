إعلان

وزيرا التخطيط والزراعة يزوران أسوان لتفقد مشروعات تنموية وزراعية

كتب : إيهاب عمران

12:05 م 10/01/2026

وزيرة التخطيط ووزير الزراعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة أسوان.

وكان في استقبالهم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، شملت أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL).

وتأتي الزيارة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية محافظات الصعيد، بهدف إحداث تنمية حقيقية من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع SAIL، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، إلى زيادة معدلات الأمن الغذائي في مصر، ودعم صغار المزارعين لزيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة في مناطق عمل المشروع.

ويغطي المشروع عددًا من المناطق المستهدفة بصعيد مصر، تشمل 12 قرية بمحافظة أسوان، و15 قرية بمحافظتي بني سويف والمنيا، و3 قرى بمحافظة كفر الشيخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة رانيا المشاط وزير الزراعة علاء فاروق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرا التخطيط والزراعة يزوران أسوان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
زووم

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
مصراوى TV

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان