وزيرا التخطيط والزراعة يزوران أسوان لتفقد مشروعات تنموية وزراعية

أسوان - إيهاب عمران:

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة أسوان.

وكان في استقبالهم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، شملت أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL).

وتأتي الزيارة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية محافظات الصعيد، بهدف إحداث تنمية حقيقية من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع SAIL، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، إلى زيادة معدلات الأمن الغذائي في مصر، ودعم صغار المزارعين لزيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة في مناطق عمل المشروع.

ويغطي المشروع عددًا من المناطق المستهدفة بصعيد مصر، تشمل 12 قرية بمحافظة أسوان، و15 قرية بمحافظتي بني سويف والمنيا، و3 قرى بمحافظة كفر الشيخ.