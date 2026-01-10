إعلان

21 مصابًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف (صور)

كتب : حمدي سليمان

10:17 ص 10/01/2026
بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 21 شخصًا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأتوبيس ميني باص على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من نفق أبو صالح بدائرة المحافظة، وعلى الفور جرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفع مرفق الإسعاف بـ10 سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

