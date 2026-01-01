إعلان

"أخده من أمه وأبوه ورماه في الترعة".. المئات يودعون رضيع الدقهلية ضحية الاختطاف

كتب : رامي محمود

04:53 م 01/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الاب يحمل جثمان نجله ويشيعه لمثواه الاخير (3)
  • عرض 3 صورة
    الاب يحمل جثمان نجله ويشيعه لمثواه الاخير (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية ميت عاصم بمحافظة الدقهلية، مشاركة واسعة من الأهالي في تشييع جنازة الطفل الرضيع الذي لم يتجاوز عمره 14 يومًا، بعد تعرضه للاختطاف وإلقائه في مياه ترعة البحر الصغير على يد شاب يعاني من اضطرابات نفسية.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تسلل الشاب أحمد إ.س، 22 عامًا، إلى منزل الأسرة أثناء نومهم، حيث اختطف الطفل من أحضان والدته وألقاه في الترعة. وتمكنت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الرضيع وضبط المتهم، الذي كان يتمتم بكلمات غير مفهومة عند استجوابه، فيما أكدت الفحوص الطبية أن الوفاة نجمت عن اسفكسيا الغرق.

وأسفرت الواقعة عن صدمة كبيرة بين سكان القرية، الذين تجمعوا لأداء صلاة الجنازة على الطفل بعد انتهاء التشريح، حيث حمل والده الجثمان بين يديه برفقة والدته متجهًا إلى المقابر، وسط مشهد مؤثر ومفجع شارك فيه المئات من أبناء القرية للتعبير عن حزنهم العميق ودعم الأسرة في مصابها.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات وأصدرت توجيهاتها بالتحفظ على المتهم، واستكمال الإجراءات القانونية، في حين عبر الأهالي عن إدانتهم لهذه الجريمة النادرة والمرعبة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الأسرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية قرية ميت عاصم جنازة الطفل الرضيع الاختطاف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة