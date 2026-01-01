3 مشروعات عملاقة ينتظرها أهالي بني سويف في 2026

يترقب أهالي محافظة بني سويف، مع بداية العام الجديد 2026، افتتاح وتنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية التي تمثل دفعة قوية لمسار التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها افتتاح محور الفشن، والانتهاء من كورنيش النيل بالجانب الشرقي، إلى جانب استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبدء مرحلتها الثانية بعدد من المراكز.

ويُعد محور الفشن أحد أهم المشروعات القومية المنتظرة جنوب المحافظة، لما يمثله من أهمية استراتيجية في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي، وتخفيف الضغط المروري عن الطرق القديمة، فضلًا عن تسهيل حركة انتقال المواطنين والبضائع، ودعم الأنشطة الزراعية والصناعية بالمناطق المجاورة.

ويقول "أحمد بهجت"، معلم: «محور الفشن هيحل أزمة كبيرة كنا بنعاني منها سنين، سواء في السفر أو نقل المحاصيل، وافتتاحه هيختصر الوقت والمجهود ويفتح باب رزق لناس كتير».

كما ينتظر المواطنون الانتهاء من مشروع ممشى وكورنيش النيل بالجانب الشرقي، والذي يمثل متنفسًا حضاريًا جديدًا لأهالي بني سويف، ويسهم في تحسين الصورة البصرية للمدينة ودعم السياحة الداخلية، ويشمل المخطط العام للمنطقة إنشاء ممشى سياحي، وفندق، ومنطقة تجارية، ومرسى سياحي، ومول تجاري، إلى جانب منطقة مطاعم ومبنى استقبال، ومساحات خضراء ومسطحات عائمة، بما يوفر فرص عمل للشباب ويضفي مظهرًا حضاريًا يليق بالمحافظة.

وتقول "مروة أحمد"، موظفة: «ممشى النيل كان حلم لكل أهالي شرق النيل، ونستنى اليوم اللي يخلص فيه علشان يكون متنفس آمن ومحترم نخرج فيه مع أولادنا زي باقي المحافظات».

أما المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أحدثت تحولًا ملموسًا في القرى من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، فيترقب الأهالي الانتهاء من المرحلة الحالية وبدء المرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تشمل قرى مراكز بني سويف والفشن والواسطى.

ويقول "محمد إبراهيم صابر": «حياة كريمة غيرت شكل القرى فعلًا من طرق ومياه وصرف صحي، ونتمنى مع بداية السنة الجديدة انطلاق المرحلة التانية اللي تشمل 3 مراكز جديدة وتقضي على مشكلات البنية التحتية فيها».

وتعكس هذه الشهادات الشعبية حجم الآمال المعقودة على تلك المشروعات، التي تمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز فرص التنمية الشاملة داخل محافظة بني سويف، وسط تطلعات بأن يكون العام الجديد بداية لمرحلة أكثر استقرارًا وخدمات أفضل لأبناء المحافظة.