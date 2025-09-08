محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء تطبق دراسات متقدمة على الأرانب والأغنام

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور أحمد عبد المقصود، رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز بحوث الصحراء، زيارة تفقدية لمحطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء، لمتابعة نشاط قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بالمحطة.

وحرص رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني، على متابعة تنفيذ البرامج البحثية والبحوث والدراسات التابعة للشعبة الجاري تنفذها بالقطاع تحت إشراف الدكتور حسن جودة، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بالمحطة، والدكتورة مني محمد حسن ، مسؤولة ومشرف نشاط الدواجن بالقطاع.

كما تابع نشاط البرنامج البحثي الخاص بصناعة الأعلاف غير التقليدية للتغلب على ارتفاع الأسعار تحت ظروف شبه جزيرة سيناء، وأنشطة زراعة الأعلاف المتحملة للملوحة نبات الدخن، وعملية تدوير مخلفات تقليم تلف الزيتون والبلح العزاوي، ونتائج زراعة الشعير واستخدامها في عمل توليفات علفية لتغذية قطيع الأغنام، والبحوث الجارية بالبرنامج على الأغنام، وحدة تصنيع الأعلاف بالمحطة.

وقال رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني، إن محطة بحوث رأس سدر تعد محطة متكاملة مجهزة ومعدة لتنفيذ كافة التجارب، مشيرًا إلى أنها تضم عنبر للدواجن يجري فيه تنفيذ دراسات على بعض الصفات التناسلية والإنتاجية للأرانب التي تتغذى على الطحالب الدقيقة والزيوليت تحت الظروف الصحراوية.

وأكد رئيس الشعبة في تصريح اليوم، أنه جاري تنفيذ أنشطة بحثية داخل المحطة على قطيع الأغنام البرقي، بما يتماشى مع البحوث التطبيقية الخاصة ببرنامج تصنيع الأعلاف، لذا تتضمن المحطة أماكن إيواء "حظائر، عنابر"، ومعامل تجميع وتقييم ونشر الأصول الوراثية الحيوانية سواء الأغنام عالية الانتاج، أو الماعز والإبل والدواجن، وذلك من خلال نشر الحيوانات المنوية لسلالات الأغنام والماعز والدواجن والإبل عالية الانتاج بالتلقيح الصناعي للحيوانات، بجانب معمل بنك حفظ الأصول الوراثية النباتية الذي يوجد بالمحطة.

ولفت إلى أن المحطة تضم قطيع من إبل الهجن، تتضمن 9 ذكور تلقيح، و5 نوق إناث، و3 مواليد، مشيرًا إلى أنه جرى توفير مكان ماكن لإقامة معمل للجراد، بهدف عمل التحاليل الأولية لإعداد العينات بالمحطة قبل استكمال أجراء باقي التحاليل بمعامل الإنتاج الحيواني والداجني بمجمع المعامل بمركز بحوث الصحراء.