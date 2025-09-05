الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن تعرض 3 أشخاص للغرق بشاطئي الكناري والنخيل بحي العجمي، فيما نجح المنقذون في إنقاذهم بعدما أوشكوا على الغرق والموت.

وأوضحت المصايف، أن المواطنين الثلاثة خالفوا تعليمات رجال الإنقاذ وتسللوا للبحر رغم رفع الراية الحمراء وعرضوا حياتهم للخطر، مطالبة الجميع بالالتزام بالتعليمات ومتابعة الرايات حفاظًا على حياتهم.

وفي سياق متصل، تسبب الزحام الذي شهدته شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، في فقدان طفلين بشاطئي البوريفاج وطاحونة المندرة، وجرى إعادتهم لأسرهم باستخدام الإذاعات الداخلية.

بينما جرى ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من أحد رواد شاطئ جزيرة الدهب، وجرى تسليمه للشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واسترداد المبلغ المسروق وتسليمه لصاحبه.

وتعدى أحد رواد شاطئ طاحونة المندرة على عمال الشاطئ عند مطالبتهم له برفع "الملايات" التي وضعها حول الشماسي، والتي تسببت في حجب الرؤية عن باقي الرواد.

وأصر في البداية على عدم التنفيذ إلا أن مفتش شواطئ القطاع الشرقي حضر على الفور وأنهى الموقف باستجابة المتعدي للتعليمات، وتقديمه اعتذارًا للمشرف ومسؤولي الشاطئ.







