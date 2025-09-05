إعلان

بعض الضحايا تحت الملاحظة.. كلب ضال يعقر 6 أشخاص في بني سويف

06:13 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

أرشيفية

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لهجوم من كلب ضال، في مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول 6 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي، مصابين بإصابات متفرقة، ادعاء تعرضهم للعقر من كلب ضال.

وتبين من المعاينة والفحص أن المصابين هم:"عمر .ع. ح"، 52 عامًا، مصاب بعضة بالصدر، و "هاجر. ج. ي"، عامان، عضة باليد اليسرى، و"أحمد. س. ح"، 18 عامًا، عضة بالذراع الأيسر، "أحمد. س. ز"، 40 عامًا، عضة بالوجه، و "دعاء. م. ع"، 10 أعوام، جرح متهتك بالوجه، و "علي أ. ب"، 5 أعوام، جرح بالوجه والعين.

جرى عمل الإسعافات، وإعطائهم الأمصال اللازمة، وحجز بعضهم تحت الملاحظة الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.

الكلاب الضالة بني سويف مستشفى الواسطى
