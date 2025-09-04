إعلان

3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى كوبري بني صالح بالشرقية

12:36 م الخميس 04 سبتمبر 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

الشرقية- ياسمين عزت:

أصيب 3 أشخاص اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري بني صالح الإقليمي، بنطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز بلبيس يفيد بإصابة 3 أشخاص بسبب تصادم سيارتين، وتم نقل المصابين بمعرفة سيارات الإسعاف إلى مستشفى السعديين لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تصادم سيارتين اصابة اشخاص الشرقية
