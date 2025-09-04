3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى كوبري بني صالح بالشرقية
12:36 م الخميس 04 سبتمبر 2025
الشرقية- ياسمين عزت:
أصيب 3 أشخاص اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري بني صالح الإقليمي، بنطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز بلبيس يفيد بإصابة 3 أشخاص بسبب تصادم سيارتين، وتم نقل المصابين بمعرفة سيارات الإسعاف إلى مستشفى السعديين لتلقي العلاج اللازم.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
