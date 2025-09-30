إعلان

إصابة 14 طالبة باختناق في مدرسة بالشرقية.. ومديرية التعليم تكشف التفاصيل

كتب : ياسمين عزت

12:01 م 30/09/2025

ارشيفية

أصيبت 14 طالبة بمدرسة الصنايع بنات بالحكماء فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جراء تسريب من طفاية حريق داخل أحد الفصول الدراسية.

من جانبه، تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 14 طالبة بحالات اختناق متفاوتة، وتم إخلاؤهن ونقلهن إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

بدوره، كشف محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لـ"مصراوي" تفاصيل الواقعة، موضحا أن الطالبات كن في دورة تدريبية على قواعد السلامة والصحة المهنية، وبدون قصد طالت يد إحدى الفتيات إحدى طفايات الحريق أثناء التدريبات ما أدى إلى تسرب غاز فتسبب في اختناق.

وأضاف أن عدد الطالبات اللاتي كن يتلقين التدريب 14 طالبة، لافتا إلى نقلهن إلى مستشفى الزقازيق العام للاطمئنان عليهن، مؤكدا أنهن خرجن من المستشفى وحالتهن الصحية جيدة ومستقرة.

اصابة طالبات باختناق مديرية التعليم الشرقية مدرسة الصنايع بنات

