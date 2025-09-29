إعلان

غضب في قنا بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى قفط.. ومصدر: نُحقق

كتب : مصراوي

06:07 م 29/09/2025

مستشفى قفط

قنا - عبدالرحمن القرشي

داخل حضّانات الأطفال وغرف العناية المركزة بمستشفى قفط التعليمي في قنا، تحولت الساعات إلى لحظات من القلق والخوف على حياة المرضى، وذلك إثر الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لساعات طويلة، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

وسادت حالة من الاستياء بين المرضى وذويهم، اليوم، مؤكدين أن تكرار انقطاع الكهرباء يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى، خاصة الأطفال المبتسرين ومرضى الحالات الحرجة الذين تعتمد حياتهم على الأجهزة الطبية.

وأشار الأهالي إلى أن الانقطاع بدأ منذ السابعة صباحًا وتكرر أكثر من مرة، قبل أن يتوقف التيار تمامًا منذ الثانية عشرة ظهرًا، مطالبين بسرعة تدخل المسؤولين لحل الأزمة وإنقاذ أرواح ذويهم.

وفي استجابة لخطورة الموقف، أفاد مصدر مسؤول بأنه تم فتح تحقيق فوري في الواقعة، مؤكدًا أنه جرى بالفعل نقل عدد من الحالات الحرجة إلى مستشفيات أخرى كإجراء عاجل للحفاظ على سلامتهم.

مستشفى قفط انقطاع الكهرباء أمن قنا

