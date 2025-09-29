زجاجة أنهت حياته.. ‬ضبط شقيقين بتهمة قتل عامل خردة بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في كشف ملابسات مقتل عامل خردة بقرية عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة، وضبط المتهمين الرئيسيين في الجريمة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بوقوع مشاجرة تطورت إلى مصرع شخص.

وتبين من التحريات أن المجني عليه، إبراهيم أ. م، 49 عامًا، عامل خردة، دخل في مشادة كلامية مع شقيقين توأم من أهالي القرية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، اعتدى خلالها المتهمان عليه بزجاجة أحدثت إصابته القاتلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة. وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.