سفير النرويج بالقاهرة: شركاتنا مهتمة بالاستثمار في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:



أكد إريك بيرغر هوسيم، سفير مملكة النرويج بالقاهرة، أهمية المضي قدمًا نحو مستقبل أخضر قائم على مفاهيم التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن استمرار الصراعات والحروب من شأنها أن تعرقل هذه الجهود.

وشدد سفير النرويج خلال لقائه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل إحلال السلام، باعتباره الركيزة الحقيقية لبناء مستقبل أفضل.

وأشار سفير النرويج إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والنرويج، معربًا عن اعتزازه بأن الشركة النرويجية التي صممت مكتبة الإسكندرية العريقة، هي ذاتها التي صممت دار الأوبرا في مدينة أوسلو.

ولفت السفير إلى مشاركته في محاضرة بمكتبة الإسكندرية بعنوان "من أوسلو إلى الإسكندرية"، والتي تتناول أوجه التشابه في التصميمات المعمارية بين المدينتين.

وأضاف سفير مملكة النرويج بالقاهرة، أن العديد من الشركات النرويجية تبدي اهتمامًا بالاستثمار في مدينة الإسكندرية، باعتبارها بوابة رئيسية لمصر وقارة إفريقيا.

وأكد المحافظ أن النرويج تُعد دولة مسالمة لها دور بارز في الدعوة لتحقيق السلام وإقامة حوار مفتوح من خلال سياسة متوازنة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتفق مع السياسة المصرية التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي "السلام والأمن والاستقرار".

وأوضح الفريق أحمد خالد، خلال اللقاء الذي بحث سبل التعاون المشترك، أن الموقف المصري الواضح والثابت منذ اللحظة الأولى نال احترامًا عالميًا، متمنيًا أن يعم الاستقرار ربوع المنطقة في القريب العاجل.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الإسكندرية مدينة واعدة تزخر بالعديد من المناطق الصناعية الحيوية، ويمر من خلالها نحو 60% من حركة الصادرات والواردات المصرية، منوهًا المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب النرويجي لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإسكندرية، وتذليل كافة العقبات لضمان تحقيق ذلك على أرض الواقع.