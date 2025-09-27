إعلان

وفاة سائق سيارة نظافة بأسوان أثناء عمله والمحافظ يُكرم أسرته

كتب : مصراوي

09:44 م 27/09/2025

شهيد العمل السائق حمادة محمد الصغير

أسوان - إيهاب عمران:

قدم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، واجب العزاء لأسرة شهيد العمل السائق حمادة محمد الصغير الشهير بحمادة الفران 58 سنة، وزملاءه بمشروع النظافة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والذى وافته المنية اليوم أثناء أدائه عمله ضمن فرقة النظافة، والتى كانت تقوم بتفريغ أحد المنشآت الحكومية من المخلفات والقمامة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة خلال قيادته إحدى سيارات تحميل الحاويات وهي تخرج من الباب الرئيسى للمنشأة.

قرر محافظ أسوان تكريم أسرة الفقيد فى أول اجتماع للمجلس التنفيذى، وصرف مكافأة مالية عاجلة من المحافظة لأسرته تقديراً لجهوده فى أداء عمله على أكمل وجه ممكن بتفانى وإخلاص، بالإضافة إلى إعانة الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

