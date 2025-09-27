محافظ المنيا يتفقد أعمال البعثة الأجنبية في زاوية سلطان (صور)

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص المحافظة على إبراز المقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها، ودعم جهود البعثات الأجنبية في أعمال التنقيب والاكتشافات الأثرية.

وجاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، تحت شعار “السياحة والتحوّل المستدام”.

وتفقد المحافظ أعمال البعثة الأجنبية المشتركة من ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا بمنطقة زاوية سلطان، واستمع لشرح تفصيلي من أعضاء البعثة حول طبيعة العمل الميداني وطرق التنقيب والإجراءات المتبعة عند العثور على القطع الأثرية، وكيفية تسجيلها وحفظها وفق المعايير العالمية.

واطّلع المحافظ على مجموعة من عينات الفخار الأثري والعظام البشرية التي عُثر عليها، والتي تساعد الباحثين في دراسة طبيعة الأمراض التي كانت منتشرة في العصور القديمة، بما يفتح آفاقًا جديدة لفهم أنماط الحياة لدى المصري القديم.

تُعد منطقة زاوية سلطان من أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، وتضم بقايا هرم يعود لعصر الأسرة الثالثة، والذي يُقال إنه أقدم بناء حجري في التاريخ، إلى جانب مقبرة "نفر سخرو" من عصر الدولة الحديثة، الذي بدأ عمله كاتبًا بالقصر الملكي ثم أصبح حاكمًا للإقليم.

وتتميز المقبرة بمناظر فنية نادرة تجسد الحياة اليومية للمصري القديم، إلى جانب مشاهد دينية تمثل جنازة صاحب المقبرة ورحلته المقدسة إلى أبيدوس والعودة.

وأكد المحافظ أن أعمال التنقيب والبعثات الأثرية تعزز مكانة المنيا على الخريطة السياحية العالمية، وتمثل رافدًا مهمًا لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال ربط الاكتشافات الأثرية بالترويج السياحي وتنشيط الحركة السياحية الوافدة.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة؛ الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا؛ أحمد فتحي صديق، مدير عام آثار المنيا؛ وماريان ماهر بشرى، مدير هيئة تنشيط السياحة.