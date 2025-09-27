محافظ الدقهلية يوجه برفض استلام تطوير شارع الجلاء دون مطابقة المواصفات

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال جولة مفاجئة اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، والتي تشمل أعمال الرصف، تطوير الجزيرة الوسطى، وتركيب الانترلوك.

واستدعى المحافظ المهندس سامح نوار، وكيل مديرية الطرق، والمهندسة ريهام عبد الشافي، مديرة المكتب الفني للمحافظ، والمهندسة هبة صلاح، مديرة متابعة المشروعات بالمحافظة، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، مكلفًا إياهم بمتابعة أعمال التطوير ميدانيًا بشكل يومي، والتأكد من الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وشدد مرزوق على عدم استلام أي أعمال تنفيذية بالشارع إلا بعد مراجعة فنية دقيقة من قبل اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة الأعمال، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها، مؤكدًا: "الجودة شرط أساسي لدخول أي مشروع الخدمة، ولن يُسمح بتمرير أي تقصير أو تهاون."

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال القائمة وتسريع وتيرة الإنجاز، مؤكدًا أن مشروع تطوير شارع الجلاء يمثل أحد المحاور المرورية الحيوية بمدينة المنصورة، وأن الدولة حريصة على إنجازه بالشكل اللائق ليخدم المواطنين ويخفف عنهم المعاناة.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة تتابع جميع المشروعات التنموية بدقة، وأن تحسين جودة الطرق والبنية التحتية يأتي في صدارة أولويات الدولة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.