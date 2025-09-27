إعلان

إصابة 8 أشخاص في تصادم تروسيكل وربع نقل على صحراوي المنيا

كتب : مصراوي

01:28 م 27/09/2025

إسعاف أرشيفية

المنيا - جمال محمد:


شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل محمل بالعمال، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكسور متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع الحادث جنوب كمين الشيخ فضل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص جميعهم مقيمون بمركز بني مزار، بكسور وكدمات متنوعة، واشتباه في ما بعد الارتجاج بالمخ.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، مع التحفظ على المركبتين، وتحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا حادث تصادم تروسيكل

