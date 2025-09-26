المنيا تعلن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجاري بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكد محافظ المنيا، أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط بالشارع المصري وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على المرافق العامة بصورة حضارية.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة التطبيق الحاسم لهذه المواعيد، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية للتأكد من التزام أصحاب المحال والمطاعم والورش بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أوضح كدواني أن غرفة عمليات المحافظة ستتابع بشكل مستمر مع الوحدات المحلية تنفيذ المواعيد الجديدة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه القرارات هو الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة حضارية تعكس المظهر الجمالي للمدن والمراكز.

ودعا محافظ المنيا، أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة إلى الالتزام الكامل بالمواعيد المقررة، لتجنب توقيع العقوبات القانونية، مؤكداً أن الدولة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين وتنظيم العمل بالمرافق العامة.