"دراسة قش" تنهي حياة سيدة أثناء عملها بأرض زراعية فى الدقهلية

الدقهلية - رامى محمود:

ابتلعت "دِراسة قش" الأرز سيدة فى إحدى الحقول بقرية بهوت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال عملها عليها وتمكن بعض الأهالي من استخراج جثمانها بعد أن تحول إلى أشلاء ونقله لمستشفى نبروه المركزي.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من بعض الأهالي بقرية بهوت دائرة المركز ابتلاع ماكينة دراس قش الأرز أحد الأشخاص ووجود أجزاء منها بداخلها حال عملها عليها بإحدى الحقول.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين وجود "فتحيه محمد ياسين 45 عاما، مقيمة بهوت نبروة داخل ماكينة الدراس وتحول جزء كبير منها إلى أشلاء.

جرى استخراج الجثمان ونقله إلى مستشفى نبروه المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.