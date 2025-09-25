بزجاجات بنزين.. سائقان يشعلان النار في زميلهما أمام المارة بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

شهدت قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جريمة مروعة بعدما أقدم سائق ميكروباص بمساعدة شقيقه على إشعال النار في سائق توك توك إثر مشاجرة بسبب أولوية المرور داخل شوارع القرية.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بوقوع مشاجرة بين عدد من السائقين، أسفرت عن إصابة سائق التوك توك بحروق بالغة، وخطيبته بإصابة في اليد أثناء محاولتها التدخل.

وانتقلت قوة من المباحث بقيادة المقدم محمد مغربي، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث. وكشفت التحريات أن المشاجرة الكلامية تحولت إلى عنف، حيث قرر المتهم سكب البنزين على المجني عليه في منزله بمشاركة شقيقه وإشعال النار فيه أمام الأهالي، الذين هرعوا لإنقاذه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الجريمة، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.







