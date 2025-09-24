السيطرة على حريق سيارة داخل جراج ديوان عام السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس، اليوم الأربعاء، على حريق نشب بسيارة داخل جراج ديوان عام المحافظة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة إطفاء السويس قد تلقت بلاغًا بتصاعد الأدخنة من سيارة داخل جراج الديوان العام، وعلى الفور وجه مدير الحماية المدنية سيارة إطفاء من نقطة تمركز إطفاء الحي الحكومي الكائنة بالجهة المقابلة للديوان العام بشارع المحافظة.

وساهمت سرعة وصول سيارة الإطفاء في إخماد حريق السيارة "دوبل كابينه" قبل امتداد النيران لباقي السيارة أو انتشارها إلى المركبات الأخرى.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة السويس إن السكرتير العام، اللواء أحمد الإسكندراني، وجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق وعرض تقرير بذلك.