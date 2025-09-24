إعلان

5 مصابين في حادث أسفل الطريق الإقليمي ببنها

كتب : مصراوي

11:35 ص 24/09/2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة عزبة أبو باشا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم مروع بين دراجة نارية (موتوسيكل) وسيارة كارو أسفل الطريق الإقليمي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 5 أشخاص.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فيما عملت قوات المرور على رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وتباشر الأجهزة المعنية حاليًا التحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

