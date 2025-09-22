غلق 33 منشأة طبية وتحرير محضرين بانتحال صفة طبيب بالبحيرة

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة 33 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظة البحيرة، وأنذرت 34 أخرى، وحررت محضرين لانتحال صفة طبيب، خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في إطار تكليفات الوزيرة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط في الأداء.

ونفذ فريق العلاج الحر حملات مرورية على 128 منشأة طبية خاصة متنوعة، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تعمل بدون ترخيص، واستصدار 25 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذه، إضافة إلى فحص 7 شكاوى والرد عليها، وتوجيه 34 إنذارا لمنشآت بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، فضلًا عن تحرير محضرين بانتحال صفة طبيب.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الطبية، مشددًا على اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تطبيق القانون، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص على تطوير العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.