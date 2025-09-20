إعلان

الجثمان مفقود.. غرق شاب بالساحل الشمالي وجهود بحث مكثفة

03:33 م السبت 20 سبتمبر 2025

الشاب مروان محمد بدر

كتب - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا بعدما لقي الشاب مروان محمد بدر، 26 عامًا، مصرعه غرقًا أثناء السباحة، فيما تواصل فرق الإنقاذ النهري والغواصون المتطوعون جهودهم للعثور على جثمانه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمطروح إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص تبين أن الشاب فقد في مياه البحر المتوسط أثناء السباحة، ولم يُعثر على جثمانه حتى الآن.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إنه تم الدفع بعدد من الغواصين المتطوعين بالتنسيق مع فرق الإنقاذ النهري، مؤكدًا أن التيارات المائية القوية تعرقل أعمال البحث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

