18 أكتوبر.. محاكمة 3 مسؤولين في اتحاد الكاراتيه بواقعة وفاة الطفل يوسف

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة ثلاثة مسؤولين في الاتحاد المصري للكاراتيه، متهمين في واقعة وفاة لاعب خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، لتمكين دفاع المتهمين من تقديم مستنداتهم.

وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس ثلاثة مسؤولين لمدة 3 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامهم بدفع 100,001 جنيه تعويضًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني، في واقعة الإهمال التي أدت إلى وفاة الطفل "ي.ا.م".

وجاء الحكم برئاسة المستشار عبد الحسيب حمدي، رئيس المحكمة، وسكرتارية الأستاذ سمير دياب، وأدان كلًا من: "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات، و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال ومخالفة القوانين المنظمة للأنشطة الرياضية.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025، خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 سنة، حيث أخفقت المتهمة الأولى في واجباتها بعدم توفير طاقم طبي مؤهل وفق قرارات وزارة الشباب والرياضة، مما أدى إلى تعطّل تقديم الإسعافات العاجلة للمجني عليه وتدهور حالته حتى وفاته.

وتبين أن الطبيبين المتواجدين أثناء البطولة لم يحصلوا على تراخيص مزاولة الطب أو العلاج الطبيعي، في مخالفة صريحة للقوانين رقم 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985.

أما المتهم الثاني، مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، فقد تقاعس عن التأكد من وجود طاقم طبي مرخص، وفشل في اتخاذ التدابير اللازمة عند اكتشاف القصور. فيما أهمل المتهم الثالث، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، في توفير جهاز الصدمات القلبية (AED)، وساهم في التعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة، ما أعاق تقديم الرعاية العاجلة للمجني عليه.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ عقب الحادث، وقررت إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التسبب في الوفاة عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال.