أسيوط - محمود عجمي:

شهدت جامعة أسيوط صباح اليوم السبت انطلاق فعاليات العام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث شارك طلاب ممثلون عن مختلف الكليات في مراسم رفع العلم المصري وتحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وسط إجراءات أمنية مشددة على بوابات الجامعة لضمان انتظام الأجواء داخل الحرم الجامعي.

جرت الفعاليات تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر" وعدد من الإدارات المختصة، بهدف تعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى الطلاب.

وأكد الدكتور المنشاوي أن تحية العلم تمثل رمزًا للانتماء والولاء للوطن، وتعكس القيم التي تسعى الجامعة لترسيخها في نفوس الطلاب، مشيرًا إلى جاهزية الجامعة لانطلاق العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام الدراسة منذ الأسبوع الأول وتيسير العملية التعليمية بسلاسة.

وأوضح "المنشاوي" أن الجامعة استعدت لاستقبال نحو 100 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، مع تواجد عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام داخل مقار الكليات لمتابعة انتظام الدراسة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم وإرشادهم في بداية العام الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التقليد السنوي يهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في المجتمع الأكاديمي، مع الالتزام بالقيم والمبادئ التي تؤهلهم ليكونوا أفرادًا متميزين ومسؤولين في مختلف المجالات.

وعقب مراسم تحية العلم، أقيم حفل رسمي بقاعة الدكتور محمد رأفت، تضمن كلمات لرئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب، وكلمة لممثل الطلاب، إلى جانب عرض فيلم قصير عن الجامعة وكلياتها والخدمات المقدمة، لتعريف الطلاب الجدد بفرص الأنشطة الأكاديمية والثقافية والرياضية المتاحة لهم.

وأكد "المنشاوي" أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الدراسة، من إعلان الجداول الدراسية، والانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات بالكليات، إلى تطوير القاعات والمعامل والورش، لضمان بداية قوية للعام الجامعي.



وشدد "المنشاوي" على حرص الجامعة أن يكون اليوم الأول للدراسة بداية فعلية وجادة للعملية التعليمية، مع تهيئة مناخ أكاديمي ملائم يتيح للطلاب الاندماج السريع والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس، بما يدعم استمرار ريادة جامعة أسيوط في تقديم تعليم متميز.



