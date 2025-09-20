تبادل نار بنجع حمادي.. مصرع تاجري مخدرات أثناء محاولة ضبطهما

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي تاجرا مخدرات مصرعهما، اليوم السبت، خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبطهما بقرية الدرب التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وقوات الأمن المركزي والأمن العام ومركز شرطة نجع حمادي، قد شنت حملة لضبط المتهمين المطلوبين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة.

وخلال محاولة القبض عليهما، بادر المتهمان بإطلاق النار تجاه القوات، فبادلتهم الشرطة بالمثل، ما أسفر عن مصرعهما في الحال، وعُثر بحوزتهما على كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

تحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.