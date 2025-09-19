صادرات الإسماعيلية الزراعية تتخطى 3 ملايين دولار في شهرين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصدرت مديرية الزراعة فى الإسماعيلية، بيانًا رسميًا حول إجمالي الصادرات الزراعية الصادرة عن المحافظة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.

وأوضح البيان أن صادرات شهر يوليو بلغت 1,078.93 طنًا بقيمة مالية قدرها 1,417,161.437 دولارًا، حيث شملت المحاصيل الحقلية من فول سوداني بكمية 186.95 طنًا وبقيمة 278,657 دولارًا، إلى جانب صادرات الخضروات المجمدة والطازجة مثل بيور الفراولة ومعجون الطماطم بكمية 614.04 طنًا وبقيمة 983,866.88 دولارًا، إضافة إلى الفاكهة المجمدة والطازجة والتي تنوعت بين عصير البرتقال وبيور المانجو والجوافة المعقمة والليمون المبستر بكمية 277.94 طنًا وبقيمة 433,015.9 دولارًا، كما بلغ إجمالي عدد الشهادات التصديرية خلال هذا الشهر 25 شهادة.

وفي شهر أغسطس من العام نفسه شهدت حركة الصادرات زيادة واضحة حيث سجلت الكميات المصدرة 1,168.876 طنًا بقيمة مالية وصلت إلى 1,664,351.12 دولارًا، وتضمنت صادرات الخضروات المجمدة والطازجة بكمية 579.62 طنًا وبقيمة 986,320.98 دولارًا، وصادرات الفاكهة المجمدة والطازجة إلى جانب الزبيب المصري ومركز البرتقال ولب الليمون وبوريه المانجو بكمية 203.04 أطنان، بقيمة 241,670.14 دولارًا، فضلًا عن المحاصيل الحقلية من فول سوداني ولب سوبر بكمية 342.6 طنًا بقيمة 425,940 دولارًا، وبذلك بلغت قيمة الصادرات خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 نحو 2,247.806 طنًا، بقيمة مالية إجمالية بلغت 3,081,512.557 دولارًا."

وأكد الدكتور محمد شطا أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة اهتمام الدولة وحرصها على دعم القطاع الزراعي وتطويره، مشيرًا إلى أن الأسواق المستوردة شملت الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز مكانة الإسماعيلية كمحور رئيسي في حركة الصادرات الزراعية المصرية.