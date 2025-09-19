بالصور - إيقاد شعلة النصر بالبحيرة احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

البحيرة - أحمد نصرة:

أوقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، شعلة النصر من ميدان الحرية برشيد، إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807، ومرور 218 عامًا على الملحمة الخالدة.

وقدمت عازر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولشعب البحيرة وقياداته، مؤكدة أن العيد القومي يوم تاريخي يخلّد بطولة أبناء رشيد الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء.

وأشارت إلى أن المدينة لم تكن فقط مسرحًا لملحمة وطنية، بل هي أيضًا مهد اكتشاف "حجر رشيد" الذي كشف للعالم أسرار الحضارة المصرية.

وأكدت محافظ البحيرة أن احتفالات هذا العام تأتي ضمن رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع التنمية في صدارة الأولويات، حيث تشهد المحافظة افتتاح 45 مشروعًا جديدًا بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه في مختلف القطاعات، استكمالًا لما بدأ العام الماضي، بما يؤكد أن البحيرة تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

شارك في مراسم الاحتفال كل من: اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داود، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وسط حضور واسع من أهالي رشيد.