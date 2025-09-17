طوارئ فى الشرقية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

غضب في بلبيس بعد تشجير "رشاح الموت" بدلًا من إقامة حواجز خرسانية.. الأهالي:

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس والإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وأكد "رمضان" استمرار عمل فريق الأتوبيس الطائر لمتابعة جاهزية المدارس والانضباط الإداري بدواوين الإدارات، والوقوف على أي سلبيات قد تعوق سير العملية التعليمية والعمل على حلها فورًا، مشددًا أن الهدف هو تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وليس مجرد رصد الأخطاء.

أكد وكيل الوزارة على الانتهاء من الصيانة البسيطة ودهان الفصول وتشكيل لجنة لمتابعة الصيانة الدورية بكل مدرسة وتسليم الكتب الدراسية وإعداد الجداول وقوائم الفصول إلكترونيًا.

تفعيل لجنة الكوارث والأزمات وخطط الإخلاء، والتأكد من صلاحية طفايات الحريق حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، مع تخصيص مواعيد لأولياء الأمور لمتابعة انتظام أبنائهم والاهتمام بالنظافة داخل وخارج المدارس، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

واختتم رمضان اجتماعه بالتأكيد على التواجد الميداني مع فريق الأتوبيس الطائر لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جاهزية المدارس بجميع الإدارات التعليمية.