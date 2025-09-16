افتتاح مدرسة أمل طه حسين للصم وضعاف السمع بعد تطويرها في الأقصر (صور)

الأقصر- محمد محروس:

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح مدرسة أمل طه حسين للصم وضعاف السمع بمدينة الأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجديدها وتطويرها وإعادة تأهيلها، برعاية مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي، ودعم مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك في إطار الحرص على دعم مسيرة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للأطفال من ذوي الهمم، مما يفتح آفاقا جديدة أمامهم، وسط تأكيد على أولوية دمجهم في المجتمع من خلال التعليم المتخصص.

شارك في فعاليات الافتتاح كلا من الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني وسفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، والدكتور سامح خليل رئيس قطاع الاستثمار وعلاقات المستثمرين لمصرف ابو ظبي الاسلامي ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر الخيرية، والدكتورة سحر الألفي مدير عام إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ومحمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى جانب عدد من قيادات مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة.

وصرح الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ، أن شراكة صناع الخير مع مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي تمثل نموذجاً رائداً للتكامل بين العمل الأهلي والقطاع المصرفي لتحقيق تنمية شاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن المؤسسة تسعى إلى أن تكون كل مبادرة خطوة ملموسة في طريق بناء الإنسان ودعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه رحب نائب محافظة الأقصر، بمسئولي مؤسسة صناع الخير ومؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي، ناقلا لهم تحيات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ومعربا عن سعادته بإعادة تطوير وتأهيل مدرسة أمل طه حسين للصم وضعاف السمع بالأقصر، وإدخال السرور على قلوب المعلمين والطلاب من ذوي الهمم بالمدرسة، مؤكدا أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماما كبيرا بفئة ذوي الهمم.

كما أشاد نائب محافظ الأقصر، بدور مؤسسة صناع الخير ومؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي التنموي وكافة جهود المجتمع المدني التي تساعد على دعم جهود الدولة في تقديم الخدمات المختلفة لكافة فئات المجتمع وعلى رأسهم فئة ذوي الهمم، باعتبار أن الاهتمام بتلك الفئة الغالية التزام قانوني وأدبي وإنساني وأخلاقي وديني، لافتا إلى أن محافظة الأقصر تسعى إلى أن تكون محافظة صديقة لذوي الهمم.