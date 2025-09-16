محافظ المنوفية يتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع "صكوك الأضاحي"، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والدكتور محمد رجب خليفة مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع "لحوم صكوك الأضاحي" يعد أحد أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أنه مشروع ناجح ومستمر على مدار العام يهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان توفير حياة كريمة وآمنة للأسر المستحقة.

كما تفقد السكرتير العام سيارة اللحوم أمام مقر الديوان العام، حيث سيتم توزيع الكميات على مراكز ومدن وقرى المحافظة وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي وإدارات الأوقاف والوحدات المحلية، وبالاعتماد على كشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.