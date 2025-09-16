إعلان

محافظ المنوفية يتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية (صور)

03:22 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنوفية يتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية (4)
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنوفية يتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية (3)
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنوفية يتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع "صكوك الأضاحي"، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والدكتور محمد رجب خليفة مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع "لحوم صكوك الأضاحي" يعد أحد أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أنه مشروع ناجح ومستمر على مدار العام يهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان توفير حياة كريمة وآمنة للأسر المستحقة.

كما تفقد السكرتير العام سيارة اللحوم أمام مقر الديوان العام، حيث سيتم توزيع الكميات على مراكز ومدن وقرى المحافظة وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي وإدارات الأوقاف والوحدات المحلية، وبالاعتماد على كشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنوفية توزيع لحوم الأسر الأولى بالرعاية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة